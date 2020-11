Mulher é presa pela PM acusada de tráfico de drogas em Castilho

CASTILHO – A dona de casa T. S. B., de 25 anos, residente na rua Almirante Barroso, no bairro Laranjeiras, foi presa pela Polícia Militar na noite da última terça-feira (17), acusada de tráfico de entorpecentes depois de flagrada com várias porções de maconha (Cannabis Sativa), pesando aproximadamente 100 gramas. Encaminhada ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciada e permaneceu à disposição da justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da acusada aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Castilho/SP, quando policiais militares depararam-se com uma motocicleta Honda Biz, na cor azul, ocupada por duas pessoas, momento em que o passageiro passou a olhar para trás diversas vezes, motivo pelo qual foi feito breve acompanhamento e em seguida a abordagem.

A condutora é bastante conhecida nos meios policiais por envolvimento com droga e é alvo de constantes denúncias sobre traficância; já o passageiro é conhecido por ser usuário de drogas.

Durante a busca no baú da motoneta, foram localizadas duas caixas de chiclete (tic tac) e em seu interior havia “maconha”. Prontamente a condutora assumiu a propriedade da droga e após ser indagada se possuía algo de irregular com ela, negou a princípio.

Diante da negativa dela, porém, com a suspeita de que ela estaria mentindo para se livrar do flagrante, os PMs solicitaram o apoio da policial feminina Thaynara, que durante busca pessoal localizou junto às partes íntimas da mulher, uma porção maior da mesma droga. Com o homem que estava na garupa e identificado por P. M. R., nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente os policiais deslocaram-se até à residência da mulher, oportunidade que, durante a vistoria domiciliar, encontraram mais droga, tudo totalizou 100 gramas.

Diante dos fatos, a autora recebeu voz de prisão em flagrante delito por ter cometido o crime de Tráfico de Drogas e foi conduzida à Delegacia Seccional de Polícia Judiciária em Andradina/SP, indiciada e permanecendo presa à disposição da Justiça. Na tarde de ontem (quarta-feira, 18), o juiz decidiria se ela responde ao processo presa ou em liberdade.