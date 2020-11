Dracenense é preso acusado de tráfico de drogas em Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na noite da última terça-feira (17), um homem oriundo do município de Dracena/SP, acusado de tráfico de entorpecente depois de flagra-lo com 114 gramas de maconha, 4g de cocaína bem como uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 17,00 em dinheiro. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do dracenense aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Jardim Paraíso, na cidade de Pereira Barreto/SP, quando policiais militares foram averiguar denúncia de tráfico de drogas pela Rua Manoel Maia, praticado por indivíduo oriundo daquele município.

Ao se aproximarem, os PMs avistaram o denunciado de frente à sua residência e de imediato foi abordado e submetido à busca pessoal, porém, nada de ilícito foi localizado com ele. O homem a todo o momento tentava entrar na residência, aumentando ainda mais as suspeitas sobre ele. Em dado momento, a amásia do indivíduo saiu da residência e fez contato com os PM, os quais perguntaram a ela se havia algo de ilegal em sua casa, obtendo como resposta que havia drogas e que o amásio fazia a venda dela aos usuários que iam procura-lo no local.

Diante da afirmativa os policiais realizaram uma vistoria domiciliar e foram localizadas no interior da geladeira 114 gramas de “maconha” e 4g de “cocaína”, bem como uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 17,00 em dinheiro.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indiciado pelo crime de Tráfico de Drogas e conduzido ao plantão policial, onde foi indiciado e recolhido à cadeia pública local, permanecendo à disposição da Justiça.