Estudante ferida em acidente com Biz a 100 metros do AME

ANDRADINA – A estudante K. M. S., 22 anos, residente na rua José Bonifácio, jardim Alvorada, sofreu escoriações pelo corpo e uma grave contusão no pé esquerdo, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde do último domingo (16), no cruzamento da rua em que mora, com a rua Guararapes, a 100 metros do AME – Ambulatório Médico de Especialidades, centro. Socorrida pelo Corpo de bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicada e liberada no início da noite. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu pouco depois das 17h, quando a vítima pilotava a motoneta Biz, na cor branca, pela rua José Bonifácio, sentido bairro/centro, levando como passageira sua mãe K. C. A. M., 43, e ao chegarem no cruzamento citado, teve a motoneta acertada pelo VW Gol, na cor preta, dirigido por Silvio da Silva, de 62 anos, residente no bairro São João, que seguia pela rua Guararapes e iniciou manobra para virar à esquerda.

Porém, a curva feita por ele foi muito fechada e o veículo bateu na parte da frente da motoneta e depois ainda passou por cima do pneu dianteiro. Com a pancada, a jovem ficou com o pé preso embaixo do veículo e transeuntes tiveram que erguer o Gol para liberar o membro ferido. O sapato dela ficou embaixo do pneu traseiro esquerdo.

Parentes da vítima foram chegando ao local de acidente e um pequeno bate boca começou a ter início, porém, com a rápida presença da PM, os ânimos foram contornados e a jovem pode ser imobilizada e socorrida pelos bombeiros.

Com o choque a motoneta teve quebrados a carenagem e paralamas dianteiros, retrovisores, manete, entortados o guidão, estribo esquerdo e diversos riscos em toda sua carenagem.

Já o Gol sofreu riscos no parachoque dianteiro (o lado que bateu contra a Biz), na lataria (lado esquerdos) e danos no paralma, do mesmo lado.

SUSPEITA DE EMBRIAGUÊS AO VOLANTE

Quando os policiais militares chegaram ao local perceberam que ele poderia estar sob efeito de bebida alcoólica devido sua voz pastosa e ele mesmo acabou confessando que havia bebido algumas latinhas na hora do almoço.

No primeiro teste com o bafômetro passivo deu a luz vermelha. Depois de 10 minutos foi feito um novo teste e a luz verde se acendeu. Na dúvida, os PMs encaminharam o motorista até o plantão policial para a realização de outro teste com o bafômetro de soprar. Não foi repassado à imprensa o resultado do teste.

A Perícia técnico/científica foi acionada e deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até trinta dias. O trânsito precisou ser interditado no local pela PM para o socorro da vítima e a retirada dos dois veículos daquele cruzamento.