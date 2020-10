Dupla de Mirandópolis é presa acusada de tráfico e associação ao tráfico de droga

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de terça-feira (27), L. A. S., de 20 anos, e L. B. A. S., 23, os dois moradores na cidade de Mirandópolis, acusados de tráfico e associação para o tráfico de drogas, depois de flagrados com 05 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), que totalizou aproximadamente 3 Kg, escondidos no veículo que estavam, R$ 200,00 com os dois autores, além de dois celulares. Encaminhados até a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga, dinheiro, celulares e o veículo foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão da dupla aconteceu durante patrulhamento de Força Tática, como parte da Operação Divisa III, quando em deslocamento de Castilho para Andradina pela Rodovia Marechal Rondon (SP 300), na altura do KM 647, proximidades do Posto Sertanejo, a equipe de Força Tática com Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti e Cb PM Rezende, avistou um veículo VW Gol, modelo quadrado, placa de Cerquilho/SP, ocupado por dois indivíduos que, ao avistarem a viatura militar, efetuaram uma manobra brusca adentrando ao pátio de manobras do posto de gasolina, fato esse que chamou a atenção dos policiais militares, motivando a imediata abordagem.

Os policiais também entraram no pátio do posto, realizaram a abordagem e submetidos à busca pessoal, sendo localizada a quantia de R$ 119,00 com L. (passageiro), 23 anos, R$ 82,00 com L. (motorista), de 20 anos, profissão servente, os dois moradores de Mirandópolis.

Durante a busca veicular foram localizados 04 Tijolos de maconha envoltos em plástico sob o banco do passageiro e 01 Tijolo sob o banco do motorista, cujo peso total aferiu 2,984 Kg.

Questionados sobre a droga, o passageiro (23 anos), assumiu a propriedade da droga, informando que a havia comprado pelo valor de R$ 2.500,00 de um indivíduo em Três Lagoas/MS e a levaria para revender em Mirandópolis.

O motorista (20 anos), informou que receberia R$ 300,00, como parte do pagamento, além do custo de combustível e pedágio, bem como 200 gramas da droga como pagamento pela corrida.

Diante dos fatos e do material ilícito localizados, foram dadas voz de prisão aos dois acusados por infringirem os artigos 33 e 35 da Lei 11343/06, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, sendo os dois conduzidos à DISE de Andradina, onde o delegado Dr. Raoni S. Da Selva ratificou a voz de prisão recolhendo-os à Cadeia Pública de Pereira Barreto/SP, onde aguardaram a decisão do juiz se responderiam aos processos presos ou em liberdade.

Apoiaram a ocorrência as equipes de Força Tática com e Polícia Rodoviária com 1º Ten PM Teruel, Sgt PM Fagundes, Cb PM Ceballos, Cb PM Costa Júnior, Cb PM Alécio, Cb pm C Santos e Cb PM Alex Willian.