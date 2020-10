Dupla é presa na Vila Botega acusada de receptação e porte de droga

Rapazes foram surpreendidos pela Polícia Militar com bicicleta no valor de R$ 4 mil cada uma, que haviam acabado de serem furtadas

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na manhã de terça-feira (27), um pintor de 21 anos, morador na rua Cuiabá, bairro Santo Antônio e o funileiro I. J., 22, da rua São Ângelo, Vila Botega, acusados de receptação, depois de flagrados com duas bicicletas no valor de R$ 4 mil cada uma, furtadas durante a madrugada do mesmo dia. Encaminhados até o 2º DP, foram indiciados e liberados ao final da ocorrência. As bicicletas recuperadas pela PM foram devolvidas ao legítimo proprietário.

As detenções dos acusados aconteceram quando os policiais cabo PM Balani e cabo PM Renata tomaram conhecimento do furto de duas bicicletas tipo Mountain Bike, aro 29, ocorrido durante a madrugada, mediante a invasão à uma residência.

De posse destas informações os PMs iniciaram o patrulhamento pela cidade com objetivo de localizar os possíveis autores e, em dado momento, pela Rua Pasquale Lupo, na vila Botega, avistaram o pintor, morador de Andradina, com uma bicicleta com as mesmas características.

Ao perceber que seria abordado, ele abandonou a bicicleta e empreendeu fuga, pulando muros, cercas e residências, sendo finalmente abordado e detido no cruzamento da rua Cuiabá com Evandro B. Calvoso, no bairro Santo Antônio. Questionado sobre a bicicleta, informou que havia comprado a mesma de um desconhecido pelo valor de R$ 50,00.

De posse de outra informação sobre o paradeiro da segunda bicicleta, os Policiais foram até uma residência localizada na Rua São Ângelo. Neste local encontraram o funileiro de 22 anos, e dentro de sua casa encontraram a segunda bicicleta furtada. Também localizaram uma porção de maconha.

Indagado sobre a bicicleta e o entorpecente, o funileiro respondeu que havia comprado a mesma de um desconhecido por R$ 100,00 e a maconha era para seu uso pessoal, já que é usuário.

Diante dos fatos, os dois rapazes foram conduzidos ao 2° DP onde o delegado elaborou ocorrência de localização/Entrega de produto furtado, receptação culposa e porte de entorpecente, liberando os dois envolvidos ao término da ocorrência e devolvendo as bicicletas ao seu legítimo proprietário.

A ocorrência teve apoio do 1° sgt PM Ferreira, 1° Sgt PM Kleber, Cb PM Marlice e Sd PM Suzuki.