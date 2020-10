Incêndio destrói residência de madeira no Jardim Europa

ANDRADINA – Um incêndio de origem ainda não esclarecida pela Polícia Civil, ocorrido nos primeiros minutos da madrugada de quarta-feira (28), destruiu completamente uma casa de madeira localizada na rua Polônia, altura do numero 700, entre as ruas Londres e Av. Jean Bernard, no jardim Europa. Mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros, a pequena residência ficou completamente destruída. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnico/científica e a Polícia Militar registrou a ocorrência.

O único morador da casa, identificado por Jailson Barbosa, de 34 anos, não foi localizado nem pelo Polícia Militar, nem pelo Corpo de Bombeiros para informar como tudo começou.

Segundo um irmão dele, Jailson sofre de depressão e ultimamente tem se comportado de forma agressiva, investindo contra alguma pessoas de sua convivência, mas que o contrariam em certas atitudes.

Prova disso é que tempos atrás ele quase matou um outro irmão que morava com ele no mesmo imóvel, ao acertar golpes de ferro na cabeça dele. A vítima seria o verdadeiro dono do imóvel. Desde então Jailson está morando sozinho.

CAUSAS

Uma das hipóteses aventadas por parentes é que Jailson possa ter sofrido alguma crise psicótica e ateado fogo na casa. Ao ver que as chamas estavam fora de controle, ele pode ter fugido pela janela, que estava aberta e a porta da frente fechada.

Os parentes dele passaram a procura-lo por todo jardim Europa na tentativa de localiza-lo, primeiro para ver se ele não está ferido e, depois, poder também acalma-lo, pois deve estar muito nervoso. Parentes dele informaram que depois das crises ele costuma fugir para uma mata existente nos fundos do Jardim Europa e ficar sumido por uns dias, só retornando quando está com muita fome.

Na manhã de quinta-feira (28), a reportagem foi até o imóvel e pode constatar que as chamas devastaram a casa de madeira e tudo o que havia dentro.