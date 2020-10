Desempregado é preso acusado de tráfico de drogas no bairro São Pedro

ANDRADINA – O desempregado W. M. N. S., de 18 anos, residente na rua Evaristo Recco, bairro São Pedro, foi preso pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (20), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado vendendo crack para a também desempregada A. C. S. S., de 33 anos, residente na rua Paranapanema, na Vila Mineira. Os dois acusados, junto com um terceiro homem que estava junto com eles e figurou como testemunha da ocorrência, foram encaminhados até a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, onde o rapaz foi indiciado por tráfico e permanecendo à disposição da justiça. A mulher foi indiciada por porte de droga e liberada ao final da ocorrência, assim como o terceiro homem detido.

A detenção do trio aconteceu durante patrulhamento preventivo e ostensivo de uma equipe DEJEM com sargento PM Luciano e Cb PM Lucas, pelo cruzamento das ruas Campos Sales x rua Princesa Isabel, divisa dos bairros São Pedro com Vila Mineira, quando os PMs avistaram os desempregados W. M. N. S., de 18 anos e A. R. F., 22 anos, além de uma mulher, também desempregada, A. C. S. S., de 33 anos, momento em que o rapaz de 18 anos entregando algo para ela.

A atitude levantou suspeita dos policiais e por haverem denúncias de que os dois homens estariam praticando o tráfico de droga por aquele bairro, decidiram pela abordagem e revista pessoal nos envolvidos. Ao pegarem o que o jovem havia repassado à mulher, constataram que era uma pedra de crack, que posteriormente aferiu cerca de 1 grama.

Com o rapaz de 18 anos foi encontrada a quantia de R$ 40,00 e com o de 22 anos o valor de R$ 70,00. O jovem confessou a traficância e a mulher confessou que comprou dele a pedra de crack pagando o valor de R$ 15,00.

Diante dos fatos, da confissão dos envolvidos e da droga localizada, foram dadas voz de prisão aos dois envolvidos e posteriormente conduzidos à DISE, sendo ratificada a voz de prisão pelo delegado, dr. Marcelo Zompero, autuando o rapaz de 18 anos pelo art. 33 – tráfico de entorpecentes e a. (mulher) no art. 28 – porte de entorpecentes tudo da lei 11.343/06, liberando-a após assinatura do termo de compromisso e ficando o de 18 anos à disposição da justiça. O rapaz de 22 anos figurou apenas como testemunha dos fatos.

Na adolescência o rapaz de 18 anos também teve passagem pelo mesmo tipo de crime, ficando apreendido por alguns meses.