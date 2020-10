BAEP prende indivíduo em ônibus com quase 1 mil papelotes de cocaína e 2 tijolos de pasta base

ARAÇATUBA – O BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia prendeu na noite de quinta-feira (22), o indivíduo S. S. S., (idade não informada), acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagra-lo com 998 papelotes de cocaína, 2 Tijolos de pasta base de cocaína, R$ 715,00 Reais, 1 Dólar (U$), 1 Celular Motorola, além de diversas carcaças e capas de celulares de marcas diversas. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, o delegado ratificou a voz de prisão, permanecendo à disposição da justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante operação de Ações Especiais de Polícia com vistas ao tráfico de drogas, pelo bairro Nova York, mais precisamente pela Avenida Brasília, em frente ao numeral 2.789, quando, em abordagem ao Ônibus da Empresa Reunidas, o indivíduo, ao notar a presença policial no interior do coletivo, esboçou inquietação tentando desvencilhar de alguma coisa, o que despertou o interesse na abordagem no referido indivíduo, tendo ao seu lado 2 mochilas, as quais alegou ser de sua posse.

Conforme preconiza o POP, após retirar o indivíduo do ônibus junto com seus pertences, foi realizada a busca pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado, entretanto, em revista à suas bagagens de mãos foram localizados 2 tijolos de pasta base de cocaína, 998 papelotes contendo cocaína e em sua carteira a quantia de R$ 715,00.

Questionado sobre o entorpecente, negou ser de sua propriedade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por incorrer no art. 33 da lei 11.343/06 e conduzido ao plantão policial, juntamente com o entorpecente e dinheiro, onde o delegado ratificou a voz de prisão, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.

A operação contou com o apoio de outras equipes do BAEP, além do cão ‘Blade’, do canil da Polícia Militar.