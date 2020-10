Dupla é presa na Rondon com pasta base de cocaína

BENTO DE ABREU – A Polícia Rodoviária prendeu na noite de quinta-feira (22), no Km 567 da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), trecho que passa pelo município de Bento de Abreu/SP, dois homens identificados por I. B. M. C., (21 anos) e V. H. S. S. P., (20 anos), acusados de “Tráfico/Associação ao tráfico de drogas”, depois de flagra-los com 6 pedras de “pasta base de cocaína”, totalizando 34 gramas. Encaminhados Á Delegacia de Polícia de Valparaíso, foram indiciados e permaneceram a disposição da Justiça.

A prisão da dupla aconteceu às 18h50, quando uma equipe do policiamento rodoviário encontrava-se em patrulhamento pela Rondon, momento em que os policiais avistaram uma motocicleta Honda/CG 160 Start, cor vermelha, ano 2020, placa de Valparaíso/SP, conduzida por I. B. M. C., (21 anos), tendo como passageiro V. H. S.. P.(20 anos), em atitude suspeita e após realizarem a abordagem e busca pessoal no condutor e no passageiro, foram localizadas 6 pedras de “pasta base de cocaína”, totalizando 34 gramas no bolso traseiro da bermuda do passageiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos indiciados e foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Valparaíso/SP, onde o delegado plantonista registrou boletim por “Tráfico/Associação ao tráfico de drogas”, e os indiciados permaneceram presos, a disposição da justiça. A motocicleta utilizada pela dupla foi apreendida pela Polícia Civil.