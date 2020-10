Polícia analisa vídeo para tentar identificar assaltantes que balearam irmãos em bairro nobre da Zona Sul de SP

O caso foi registrado no plantão do 14º Distrito Policial (DP), em Pinheiros, como tentativa de latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte.

A investigação, porém, será feita pela delegacia da área onde o crime ocorreu, nesse caso o 15º DP, Itaim Bibi. Os investigadores pretendem conversar com as vítimas assim que elas tiverem alta médica. Os depoimentos delas serão importantes para tentar identificar os criminosos.

Em seguida, um bandido usando um capuz se aproxima e aponta a arma para eles, anunciando o assalto. Parte do grupo, um deles de bicicleta, foge e três rapazes continuam na rua. Logo, um dos irmãos Diegues dá uma ‘gravata’ no pescoço do assaltante com uma mão, enquanto a outra segura o braço dele para não atirar. Mesmo assim é possível ver o momento do disparo, que não atinge ninguém.