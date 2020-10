Vídeo mostra suspeito de matar motorista de aplicativo no local do crime na Zona Norte de SP

PIRITUBA/SP – Imagens de câmera de segurança mostram que um dos suspeitos de matar Muttakhin Ahmad chegou ao local do crime trinta minutos antes da vítima. O motorista de aplicativo, de 24 anos, foi baleado na noite de sexta-feira (16), após deixar uma passageira no bairro São Domingos, região de Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Os investigadores acreditam que sete pessoas estejam envolvidas no crime — inclusive a mulher que estava no carro com a vítima.