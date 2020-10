Acidente entre duas motos na marginal da Rondon deixa três feridos; um em estado grave

ANDRADINA – Um acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (01), na marginal esquerda da rodovia Marechal Rondon (rua Manoel Messias dos Santos), bairro Santo Antônio, deixou três pessoas feridas, uma delas em estado mais grave, que precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, com suspeita de trauma toráxico e craniano leve, possível fratura de costelas e muitas escoriações pelo corpo. Estava sendo avaliada a necessidade da vítima ser transferida para a Santa Casa local devido a gravidade dos ferimentos. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o casal formado pelo operador de estoque E. V. S. S., de 34 anos e sua esposa, a operadora de maquinas G. S., 28, residentes no jardim Europa, estavam a bordo da moto Honda Hornet 600cc, na cor branca, seguindo pela marginal esquerda da rodovia Marechal Rondon, no sentido do jardim Brasil para a Av. Guanabara, quando, no cruzamento com a rua Paes Leme, foi surpreendido pelo surgimento repentino de uma outra motocicleta bem no meio da via marginal, atrás do Oeste Plaza Shopping.

A moto era uma CG Titan FAN 160cc, na cor cinza, ocupado pelo jovem L. G. C. S., de 20 anos, que seguia pela rua Paes Leme e entrou inadvertidamente naquela movimentada via. O casal ocupante da Hornet informou a reportagem que o rapaz ficou indeciso para onde ir e nem teve tempo de frear, batendo violentamente na lateral esquerda da Titan.

Com o choque, o condutor da Titan foi jogado a vários metros de distância sofrendo escoriações generalizadas pelo corpo, suspeita de fraturas na costela, além de traumas toráxico e craniano leve. Passaria por exames de raio X na UPA para avaliar se houve mesmo as fraturas.

Já a Hornet onde estava o casal, depois de atingir a Titan, seguiu desgovernada por aproximadamente 100 metros da via Marginal, tendo os dois ocupantes caídos depois de a roda dianteira praticamente se esfacelar. Na queda ainda teve quebrada a carenagem do farol, retrovisor e pisca, lado esquerdo.

Na queda da Hornet a passageira sofreu escoriações no pé, cotovelo e mão, lado direito, sendo socorrida pelo serviço de ambulância do município, também até a UPA, permanecendo em observação. Já o esposo dela e piloto da moto sofreu escoriações no pulso e braço, lado esquerdo, mas dispensou encaminhamento até o serviço médico, ficando no local e prestando informações aos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A Titan sofreu entortamento do guidão e do pedal de câmbio, quebra do retrovisor e pisca, lado esquerdo.