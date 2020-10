Dois adolescentes são detidos furtando moto no bairro Piscina

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite de terça-feira (29/09), os adolescentes K. K. C. G., 17 anos e J. V. L.,, do bairro Benfica, acusados de ato infracional/tentativa de furto, depois de flagrados empurrando uma motocicleta que haviam acabado de furtar. Encaminhados ao plantão policial, junto com a moto e a vítima, foi elaborado boletim e ocorrência e os infratores liberados ao término da ocorrência. A moto foi devolvida ao proprietário.

A detenção dos adolescentes aconteceu durante patrulhamento quando os policiais cabo PM Jefferson e cabo PM Wladison, deparou com os autores empurrando uma motocicleta CG 125cc, na cor verde, pertencente ao construtor Renato Altran, residente na rua São Paulo, bairro Piscina. Quando os policiais passaram pelo cruzamento da rua em que a vítima mora, próximo ao cruzamento com a rua Santa Catarina, avistaram os dois, que, ao avistarem a viatura militar empreenderam fuga correndo a pé.

Imediatamente os PMs foram ao encalço deles e localizaram kevin em um terreno baldio localizado pela rua São Francisco, ao lado do numeral 1229. O outro evadiu-se a princípio tomando rumo ignorado e estava com uma bicicleta.

Durante a abordagem ao kevin, a vítima Renato compareceu ao local e relatou que sua motocicleta estava na garagem de sua residência, e ao sair encontrou o portão aberto, e viu sua motocicleta na esquina da rua São Paulo com a rua Santa Catarina.

No ato da abordagem os policiais constataram tratar-se do menor kevin, conhecido nos meios policiais por várias passagens, entre elas : furto, roubo, tráfico e tentativa de homicídio, por isso foi feito uso de algemas com receio de fuga, conforme a súmula vinculante 11 do STF.

Quando os PMs estavam em deslocamento ao plantão permanente, localizaram o outro menor, por nome J. V. L., que já estava pelo cruzamento das ruas vereador Manoel Teixeira de Freitas com a rua Alagoas, a bordo de uma bicicleta de cor preta e sem marca aparente.

Reconhecido pelos policiais, de imediato foi abordado e, questionado a respeito do crime, prontamente confessou a participação na tentativa do furto da motocicleta. Ele possui passagens por furto, tráfico e sequestro.

Vítima e autores foram apresentados no plantão permanente da Polícia Civil, onde o delegado plantonista Marcelo Zompero tomou ciência do fato. Foi acionado o Conselho Tutelar no plantão permanente, comparecendo a conselheira Anne Caroline Marcelino Silva, e os menores foram liberados ao final da ocorrência.

A bicicleta localizada com um dos infratores foi liberada, assim como um celular Samsung com a tela quebrada, que pertence a J. V., mas estava em posse do kevin.