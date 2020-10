Operação conjunta das Polícias Civil e Militar localiza objetos furtados

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, em trabalho de campo, realizou no inicio desta semana, operação conjunta com a Polícia Militar para localização de objetos furtados pelo ajudante de serralheiro J. P. F. S., de 35 anos, sem residência fixa, mas que está passando uma temporada no loteamento Quinta dos Castanheiras, no bairro Santa Cecília. Foram recuperados uma TV 42”, máquina de polimento e um home theater.

A operação foi levada a campo quando uma equipe de investigações da DIG de Andradina, com apoio da Polícia Militar, identificou J. P. F. S., de 35 anos, como sendo autor de três furtos ocorridos no último final de semana, nos bairros Santa Cecília e Centro, em Andradina.

Depois de identificado e cientificado de que estava sendo indiciado por furto, o ajudante de serralheiro confirmou que escondeu os objetos furtados em uma mata próximo do conjunto habitacional “Quinta dos Castanheiras“.

Então as equipes policiais foram até o local indiciado pelo acusado e conseguiram localizar os referidos objetos e restituí-lo às respectivas vítimas. Não houve prisão em flagrante porque já havia passado o prazo flagrancial. Ele vai responder aos processos em liberdade.