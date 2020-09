PM é atropelado durante fiscalização de trânsito na Av. Guanabara

ANDRADINA – Um soldado da Polícia Militar lotado no 28º Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I), foi atropelado por uma motocicleta na noite do últimmo sábado (19), quando realizava fiscalização de trânsito no prolongamento da Av. Guanabara, na Vila Messias. Com cortes na mão e contusão na coxa, os dois do lado esquerdo, foi socorrido por colegas de farda até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicado e liberado para registro da ocorrência no plantão policial. O atropelador foi detido e depois pagou fiança de um salário mínimo para responder ao processo em liberdade. A motocicleta foi apreendida.

O atropelamento aconteceu quando o soldado PM Zucolini e um parceiro de trabalho realizavam bloqueio de trânsito a fim de fiscalizar veículos automotores que circulavam pelo prolongamento da Av. Guanabara, indo até um local conhecido como “Jurerê” e retornam para o centro da cidade. A equipe estava em um ponto de estacionamento próximo do posto de gasolina existente no trevo da Av. Guanabara com rodovia Marechal Rondon.

Ao visualizar uma motocicleta CG 125, na cor vermelha, pilotada pelo ajudante de serralheria P. R. B. E., de 19 anos, residente na rua Ceará, bairro Passarelli, o policial militar deu ordem de parada. Apavorado por não possuir CNH – Carteira Nacional de Habilitação, o rapaz desviou do soldado afim de fugir do bloqueio.

Por azar, o policial militar foi para o mesmo lado e acabo ocorrendo o atropelamento, derrubando os dois no asfalto, tendo o policial militar levado a pior. Rapidamente seus colegas de farda o encaminharam para a UPA, enquanto outros detinham o atropelador, que sofreu escoriações no cotovelo e joelho, os dois também do lado esquerdo.

A princípio o caso estava sendo tratado como tentativa de homicídio, pois dava a entender que o rapaz pudesse ter essa intenção.

Mas depois de detido e encaminhado ao plantão policial, o atropelador disse que tentou fugir porque não possui a CNH. A princípio negou a fazer o bafômetro, mas foi mais por apavoramento mesmo, pois, quando da chegada de seus familiares e orientado pela pai, ele autorizou a realização do bafômetro e se preciso, a doação de material hemático (sangue) para futura análise clínica.

Depois de ouvir as partes envolvidas, como o atropelador, a vítima e os colegas de farda do PM, segundo entendimento do delegado, ficou evidente que o rapaz não teve a intenção de atropelar o PM, tendo o fato sido ocasionado por uma infeliz coincidência, o que o levou a arbitrar fiança de um salário mínimo (R$ 1.045,00), sendo paga pelos familiares do rapaz para que ele responda ao processo em liberdade.

A motocicleta foi apreendida já que não havia nenhum responsável para ficar com ela, sendo elaborada as multas pelas infrações cometidas.

AGRADECIMENTO

O policial militar com ferimento na mão (cortes leves) e contusão na coxa, ambos do lado esquerdo, publicou um agradecimento público em redes sociais por todas aquelas pessoas que se preocuparam com seu estado de saúde, além de seus companheiros de farda, que deram a ele pronto respaldo durante o episódio:

“Quero agradecer a todos as pessoas que se preocuparam comigo devido ao meu acidente de trabalho que tive nesse sábado 19.

Agradecer aos meus comandantes e amigos de trabalho que ao longo desse domingo prestaram solidariedade quando souberam do acidente

Ainda bem que posso contar com essas pessoas, sendo daqui de Andradina, Nova Independência e até Jundiaí onde comecei os meus primeiros 8 anos de profissão

Agradecer em especial a pessoa que está um pouco distante, mais sempre está comigo em pensamento e oração, essa mulher maravilhosa que apareceu na minha vida com a permissão de Deus e que está mudando a minha vida

Mais uma vez Obrigado a todos

E… Que Deus abençoe a todos”