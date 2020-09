Polícias Militar e Rodoviária realizam campanha educativa e de orientação na Semana do Trânsito

ANDRADINA – Em uma parceria entre a 1º Cia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), a Polícia Rodoviária de Andradina e a Concessionária Via Rondon, será realizada nesta quinta-feira (24), das 16h às 18h, no cruzamento da rua Bandeirantes e avenida Guanabara, centro, dentro do contexto da Semana Nacional de Trânsito, ação educativa voltada para motociclistas.

Na oportunidade serão distribuídos panfletos educativos e instalados gratuitamente acessórios de segurança, adesivos refletivos para capacete e antena contra linha cortante.

O objetivo da campanha é orientar os condutores a fim de reduzir o número de acidentes e feridos. Em razão da Pandemia de COVID-19, foi reiterada a necessidade de atenção ao uso de máscaras, e distanciamento adequado entre as pessoas, evitando aglomerações no local durante o evento.

Segundo os organizadores da ação educativa, todos poderão participar do evento e serão agraciados com as antenas contra linha cortante enquanto durar o estoque do dispositivo de segurança.