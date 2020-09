ANDRADINA – A dona de casa Roselaine da Silva Tavares, de 39 anos, sofreu ferimentos graves pelo corpo e com múltiplas fraturas, e precisou ser transferida para a Santa Casa de Andradina, depois de socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, ao se envolver em gravíssimo acidente de trânsito no início da manhã de quarta-feira (23), no quilômetro 214 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), em frente do trevo da fazenda Guanabara 2 (onde existe a antiga colônia de moradores), pista sentido Andradina/Pereira Barreto, já próximo do trevo de acesso à usina Raizen, unidade Gasa.

O acidente aconteceu às 6h15, e as primeiras informações dão conta de que a mulher transitava pela referida rodovia, sentido Pereira Barreto/Andradina e exatamente no trevo da fazenda Guanabara, onde trabalha, invadiu a pista contrária, entrando na frente da carreta Scânia, na cor branca, placa de Curitiba/PR, dirigida por um homem de 52 anos e tendo como acompanhante seu filho de 17.

Segundo informou o motorista da carreta, ele havia feito um frete da cidade de Curitiba/PR, para o estado de Goiás e depois coletou os quase 25 mil quilos de aço (em forma de espiral de arames), na cidade de Três Lagoas/MS (onde pernoitou) e tinha como destino a cidade de São Paulo. Somente depois retornaria para sua cidade de origem.

Quando seguia pela Rodovia da Integração, no referido quilômetro, foi surpreendido pela manobra brusca da mulher, que invadiu sua pista de rolamento. Para não passar por cima do veículo dela (literalmente), um GM Celta, na cor prata, placa de Andradina/SP, ele jogou a direção para o lado esquerdo.

Mesmo assim a carreta atingiu com força o lado direito do Celta, passando praticamente por cima de toda a lateral direita do veículo. A força da batida foi tão violenta que arrancou o motor do Celta, jogando-a a vários metros de distância.

A motorista ficou presa às ferragens, sendo necessário o uso de ferramentas especiais para o corte do teto para o desencarceramento da vítima. Com diversos ferimentos pelo corpo, a mulher gritava muito de dor e precisou ser imobilizada depois dos bombeiros cortarem o teto do veículo, já que ela não pode ser resgatada pela porta lateral (do motorista).

Em consequência, com a manobra para desviar do Celta, o motorista da carreta Scânia acabou perdendo o controle, subiu em um barrando do lado contrário da pista que seguia e tombou lateralmente. A carga de arames de aço não chegou a se soltar totalmente, mas o acidente provocou prejuízos consideráveis na carreta, que não possui seguro.

Ainda não se sabe o que a levou a mulher a executar a manobra brusca, já que aquele trecho não é em curva acentuada, como se pensava a princípio. Uma das hipóteses aventadas é que ela teria tido uma forte discussão com seu marido e saiu desnorteada para a pista da Integração. O trevo de acesso à Raizen e a curva muito acentuada fica a um quilômetro do local do acidente.

O trecho na pista não precisou ser interditado totalmente, já que o Celta foi parar fora da pista, já no acostamento de grama, mesmo assim as equipes de socorro, do policiamento rodoviário e do DER – Departamento de Estradas e Rodagens precisaram sinalizar com cones o local devido a curiosidade dos motoristas de veículos que transitavam pelo local e de trabalhadores rurais era muito grande devido as cenas de destruição.

A perícia técnico/científica compareceu no local e deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias. Pai e filho não se feriram no acidente.

Responsáveis pela mercadoria transportada deslocaram-se de Três Lagoas/MS para Andradina/SP para providenciar o transbordo da carga e o destombamento da carreta, que ficou bastante avariada após o gravíssimo acidente.