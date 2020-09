Assentado é preso pela PM acusado de porte ilegal de arma de fogo em Castilho

CASTILHO – O assentado A. F. L., de 50 anos, residente no Assentamento Pendengo, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (22), acusado de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao ser flagrado com duas espingardas, sendo uma .40 e outra de pressão, com adaptador para calçar munição calibre .38, além de várias munições de diversos calibres, apetrechos para recarregar munições (espoletas, pólvora e socador). Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e, sem direito à fiança, foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. O material ilegal foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do assentado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Castilho, quando a equipe formada pelo 1⁰ Sgt PM Estigarribia, Cb PM Jerônimo e Cb PM Camargo, avistou uma motocicleta na cor preta, transitando na estrada rural que dá acesso para a sede do Assentamento Pendengo, onde pai e filho moram.

Ao realizarem a abordagem da dupla, o condutor dispensou um objeto ao solo e, durante busca pessoal, os PMs localizaram no bolso do assentado uma munição marca CBC calibre .40 e duas munições calibre .38.

Diante do flagrante, os policiais militares foram verifica o objeto dispensado pelo assentado e localizaram uma sacola contendo uma espingarda calibre .40.

Questionado sobre a arma, disse que a portava para defesa própria, informando ainda que em sua casa possuía outra espingarda calibre .38.

Diante das informações e do material ilícito já localizado, os policiais militares foram até o sitio localizado no lote 30, daquele assentamento e, após ter a entrada franqueada pelo proprietário do local, em vistoria na casa localizaram em seu quarto uma espingarda de pressão, marca Rossi, com um adaptador na boca do cano para calçar (utilizar) munição calibre .38, além de mais 6 munições intactas cal .38, outras 2 munições do mesmo calibre, porém, deflagradas, apetrechos para recarregar munições (espoletas, pólvora e socador).

Diante do armamento ilícito localizado (sem documentação), foi dada voz de prisão ao indiciado, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo conforme a lei 10826/03, sendo este conduzido até à Seccional em Andradina, onde foi apresentado ao delegado de plantão Dr Marcelo Zompero, que adotou as medidas administrativas pertinentes à polícia judiciária na formalização do flagrante.

O indivíduo permaneceu à disposição da justiça. Como não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavirus, ele aguardou na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz se vai responder ao processo preso ou em liberdade.