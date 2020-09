Atividade Delegada da PM flagra motoristas embriagados, recolhe documentos e veículos

ANDRADINA – Policiais militares desempenhando a modalidade de Atividade Delegada realizaram na madrugada e manhã de domingo (20), realizaram bloqueios de trânsito em pelo menos dois lugares distintos, além de policiamento preventivo ao longo da Av. Guanabara, e visita à feira livre do município. Vários veículos e motos foram multados e outros recolhidos, além de apreensões de CNH – Carteira Nacional de Habilitação e Certificado de Licenciamento de Registro de Veículo. O serviço teve início às 3h30 e encerrado às 11h30 na sede da 1º Cia do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Confira o relatório das atividades desenvolvidas:

03h30 – Assumido o serviço pela sede da 1ª Cia PM, a viatura I-28100, tendo como motorista o Sd PM Suzuki, e auxiliar Cb PM Claudio, Base Comunitária Móvel, I-28150, composta pelos Cb PM Alex Willian (Pol Rod.) e Cb PM Farias, e verificadas as ordens de serviço daquele dia.

Antes do deslocamento para a feira livre, por volta das 03h40 até as 07h12, foram realizados policiamento pela extensão da Av. Guanabara, sendo constatado que pelo local estava tudo tranquilo, sem aglomeração de pessoas e (ou) perturbação do sossego público. Em seguida foram realizadas fiscalização de trânsito pelos cruzamentos da Av. Guanabara X R. Bandeirantes, e Av. Guanabara x Rua São Paulo, sendo 08 condutores autuados por recusa ao teste do etilômetro, e 03 deles que estavam portando a CNH, tiverem seus documentos de habilitação apreendidos.

Das 04h09 às 04h57 – Pela R. Treze de Maio, nº 1085, recolhimento do veículo GM/Astra, condutor se recusou a realizar o teste no etilômetro, e não apresentou condutor habilitado motivo pelo qual veículo foi guinchado e recolhido ao Pátio de Apreensões REBOCAR, despachado pelo COPOM talão nº 7744.

Das 05h13 às 06h49 – Pelo cruzamento da Av. Guanabara x R. São Paulo, durante fiscalização e combate a alcoolemia, foram recolhidos 04 veículos, guinchados ao Pátio de Apreensões REBOCAR; sendo 02 motos, uma moto elétrica equiparada a ciclomotor e sem placas, a segunda moto de placas FEV-4379, 02 carros, sendo um Fiat/Palio com licenciamento vencido desde 2019 e um Ford/Fiesta, que o condutor se recusou a fazer o teste do etilômetro e não apresentou condutor habilitado.

Das 07h13 às 07h12 – Pela Av. Guanabara x R. São Paulo, recolhimento de uma bicicleta a combustão equiparada a ciclomotor, condutor não era habilitado e veículo não possuía placa, motivo pelo qual veículo foi guinchado e recolhido ao Pátio de Apreensões REBOCAR.

Foi cumprido o CPP, pela Feira Livre, em especial com o efetivo da Base Comunitária Móvel, além de contato com feirantes, tais como, os donos da Pastelarias, Sr.ª Sônia, com a Sr.ª Sebastiana, Coordenadora da Feira, com a Sr.ª Valdelicia, da barraca de verduras, realizando policiamento ostensivo a pé, buscando maior aproximação com a comunidade e proporcionar sensação de segurança ao público presente na feira livre.

Obs.

1- Durante todo o turno do serviço as equipes de Atividade Delegada não foram acionadas pelos fiscais ou secretários municipais, via telefone celular funcional.

2- Foram abordadas 10 (dez) pessoas entre as 03h30 às 06h00 transitando pela rua desrespeitando o toque de recolher imposto pela municipalidade, visando combater o COVID-19, relação de abordados entregue na Administração.

11h30 – Encerramento do serviço pela sede da 1ª Cia, sendo que não teve nenhuma ocorrência de gravidade ou envolvendo Policial Militar.