Mulher atropela dupla em moto e foge sem prestar socorro às vítimas

ANDRADINA – A Polícia Militar não havia localizado uma mulher que dirigia um Fiat Pálio, na cor preta que, na tarde de sábado (19), atropelou uma dupla ocupando uma motocicleta que circulava pelo cruzamento das ruas Londres com Polônia. O garupa sofreu ferimentos pelo corpo e contusão na coluna, sendo socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permanecendo em observação. A PM registrou boletim de ocorrência e a Perícia técnico/científica compareceu no local.

O acidente aconteceu quando o construtor R. T., de 47 anos, pilotava a CG 150cc FAN, na cor preta, tendo como passageiro O. J. N. S., 31 anos, circulava pela rua Polônia, no sentido da Av. Lisboa para a rua Londres. Ao chegar no cruzamento citado, eles pararam na sinalização de trânsito (PARE).

Nesse momento foram surpreendidos pelo Fiat Pálio, na cor preto, que circulava pela rua Londres e iniciou manobra para virar à esquerda, afim de acessar a rua Polônia, no sentido ao antigo bosque. Ao realizar essa manobra, ela acabou batendo contra a motocicleta.

O piloto da moto ainda teve tempo de pular da moto antes da batida, mas o garupa não teve a mesma sorte e sofreu escoriações pelo corpo e contusão na coluna. Segundo informações, ele já tem problemas no local ferido, se agravando ainda mais agora.

Depois de atropelar a dupla na motocicleta, a mulher fugiu, subindo sobre a calçada, derrubando uma placa de sinalização naquele cruzamento, mas não foi muito longe com o veículo, abandonando-o no cruzamento das ruas Inglaterra com Mônaco, próximo do campo de futebol do mesmo jardim Europa, com um pneu furado, paralama amassado e o espelho retrovisor quebrado, todos do lado esquerdo.

Pelo emplacamento consultado, os policiais chegaram até o endereço dela, mas não a localizaram. Foi elaborado então boletim de ocorrência de acidente de trânsito, lesão corporal, omissão de socorro e fuga do local do acidente.