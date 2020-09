Zeladora ferida em acidente entre Biz e automóvel próximo do ‘Miguelão’

ANDRADINA – A zeladora Elenice Batista Ferreira da Silva, a “Nicinha”, de 61 anos, residente na rua Ceara, bairro Benfica, sofreu cortes, escoriações e contusões pelo corpo, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de terça-feira (08), na rua Presidente Vargas, próximo do cruzamento com a rua 9 de Julho, centro. Encaminhada pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por sutura e curativos dos ferimentos, sendo liberada ao final da tarde. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a motoneta Biz, na cor vermelha, pela rua Presidente Vargas, sentido bairro/viaduto ‘Miguelão’ (centro), quando, poucos metros após passar o cruzamento com a rua 9 de Julho, teve a trajetória interceptada pelo GM Corsa, na cor chumbo, dirigido pela aposentada Benedita Marques Ferreira, de 65 anos, residente na rua Santa Terezinha, bairro Piscina, que havia ido até o estabelecimento comercial existente em frente do local do acidente.

Sem tempo para frear ou desviar, a zeladora bate forte a moto contra a roda dianteira e a lateral, lado esquerdo do Corsa, cuja motorista tentava sair do estacionamento junto ao meio fio.

Com o forte impacto entre motoneta e automóvel, a vítima foi jogada a vários metros de distância, e, por estar utilizando capacete do tipo aberto, bateu o rosto contra o asfalto, sofrendo corte no supercílio, uma contusão grave no lábio superior, além de escoriações no nariz, queixo, cotovelo e joelho, lado direito.

A motoneta sofreu avarias na carenagem, guidão, retrovisor, enquanto que o automóvel teve quebrada a calota da roda dianteira, riscos na lateria, ambos do lado esquerdo.

O trecho no local precisou ser interditado enquanto a vítima era socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo liberado posteriormente.

SEGUNDO ACIDENTE

É o segundo acidente que a zeladora sofre quando pilotava sua motoneta Biz. O outro aconteceu a cerca de um ano quando ela passou por uma valeta aberta pela concessionária de água do município no cruzamento das ruas Orensy Rodrigues da Silva com Paulo Marin (antiga Acre), no bairro Piscina. Na queda ela acabou fraturando o braço e ficou mais de 30 dias parada e não pode dar continuidade em seu serviço de zeladora no 1º DP. Já neste acidente de terça-feira (08), ela não estava trabalhando porque esta afastada por ser do grupo de risco por ter 61 anos.