Barbeiro é preso pela PM acusado de tráfico de drogas no Nova Canaã

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (08), o barbeiro G. O. M., de 23 anos, residente na rua 13 do loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com certa quantidade de maconha (Cannabis Sativa), balança de precisão, fita adesiva e certa quantia em dinheiro. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do juiz se responde ao processo preso ou em liberdade. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do barbeiro aconteceu quando policiais da Força Tática formada pelo sargento PM Crepaldi, cabos PMs Coutinho e Yoshio, receberam a informação de que em uma residência localizada na rua treze do loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli, em Andradina, uma pessoa estaria comercializado drogas, especificamente maconha.

De posse dessas informações, a equipe intensificou o patrulhamento pelo bairro citado e, ao adentrarem na referida rua, os policiais visualizaram uma motocicleta ocupada por um casal parada em frente ao numeral que correspondia à casa denunciada;

Os policiais militares perceberam quando o condutor da moto, R. F. S., colocava algo dentro da mochila que estava nas costas da passageira D. C. L., sendo ambos imediatamente abordados. Dentro da mochila foi encontrado um tablete de maconha embalado em plástico filme, aferido posteriormente com peso de 97 gramas.

Questionado a respeito da droga, R. F. S., de imediato admitiu a propriedade da droga dizendo que havia acabado de comprar do barbeiro e G. O. M.,, morador da casa, pagando o valor de R$ 200,00.

Diante da situação de flagrância a equipe entrou na residência e encontrou o barbeiro tentando fugir pela porta da cozinha, sendo detido de imediato e revistado. Em seu bolso foram localizados os R$200,00 que havia recebido do casal como pagamento da droga que acabara de vender.

Em buscas pelo local encontraram, nos fundos da casa, um pote de plástico com dois pequenos tabletes de maconha, com peso total de noventa e cinco gramas. Na cozinha encontraram uma balança de precisão, uma faca, um rolo de plástico filme, um rolo de fita adesiva e outro pote de plástico com mais 62 gramas de maconha, além de mais R$ 50,00.

Diante dos fatos, do material ilícito localizado, da confissão do casal, foram dadas voz de prisão aos envolvidos e conduzidos ao Plantão Permanente, onde o delegado de plantão indiciou o R. F. S., por infringir o artigo 28 da lei 11343/06 (Porte de Entorpecentes), liberando-o ao final da ocorrência. Indiciou o barbeiro G. O. M., por infringir o artigo 33 da lei 11343/06, (Tráfico de Entorpecentes), recolhendo-o à carceragem à disposição da justiça. A mulher que era passageira da moto foi ouvida como testemunha e liberada. Toda a droga foi apreendida.