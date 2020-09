Técnica em enfermagem se fere em acidente de motocicleta na Vila Mineira

ANDRADINA – A técnica em enfermagem M. N. K. S., de 34 anos, residente na rua Campo Grande, Vila Mineira, sofreu contusões e escoriações pelo corpo, felizmente sem muita gravidade, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de terça-feira (08), no cruzamento da rua em que mora com a 13 de Maio. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e liberada para registro de ocorrência no plantão policial.

O acidente aconteceu às 18h30, quando a vítima pilotava a motocicleta Honda CG160 Start, na cor preta, seguinte pela rua 13 de Maio, sentido centro/bairro, quando foi acertada pelo VW fox, na cor preta, dirigido pelo gerente administrativo E. F. S., de 35 anos, residente no bairro Gasparelli, que seguia pela rua Campo Grande, sentido bairro/centro e teria passado direto na sinalização de trânsito.

Com o impacto, a vítima caiu forte no asfalto, sofrendo contusões no pé, coxa e quadril, recebendo auxílio de moradores das proximidades, que a colocaram em uma cadeira até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A motocicleta sofreu algumas avarias, assim como o VW Fox, que teve o parachoque dianteiro quebrado.

A perícia técnico/científica foi acionada, comparecendo ao local para registro dos fatos e emissão de laudo em até 30 dias sobre as causas do acidente. Como havia divergências nas duas versões das partes envolvidas, o acidente foi registrado pela Polícia Militar no plantão policial.