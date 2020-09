Casal é preso pela PM de Mirandópolis acusado de tráfico de entorpecentes

MIRANDÓPOLIS – O casal formado pelo serviços gerais L. R. S., 23 anos e a dona de casa J. C. S., 25, residente no bairro São Lourenço de Fátima, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (10), acusado de tráfico de entorpecente depois de flagrado com 50 porções de crack, maconha, R$ 488,00 em dinheiro, além de telefones celulares. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, Os dois foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça.

A prisão do casal aconteceu durante patrulhamento da equipe da Polícia Militar formada pelo 1°Sgt PM Voltareli e cabo PM Sousa, pela Rua Antônio Silvério da Silva, foi avistado um usuário de drogas saindo de uma residência, onde há várias denúncias de comercialização de entorpecentes por um casal.

O usuário foi rapidamente abordado e revistado, sendo localizado com ele 5 porções de crack. Questionado a respeito da droga, confessou ter comprado a mesma naquela residência, pagando o valor de R$50,00.

Com apoio da equipe composta pelos soldados PMs Toledo, Miloch e Joice, foi realizada busca domiciliar na residência do casal, quando foi encontrado uma porção de maconha pesando 2 gramas, 03 aparelhos de telefones celulares, R$ 488,00 em dinheiro, 01 tesoura, sacolas plásticas picotadas idênticas às porções de crack já emabladas e prontas para a venda e um CRLV (licenciamento) de motocicleta pertencente a um outro usuário de drogas conhecido no meio policial.

Em busca pessoal na mulher, realizada pela soldado PM Joice, foram encontradas em suas roupas, 50 porções de crack já embaladas para venda, idênticas as que foram encontradas com o usuário abordado anteriormente.

Marido e mulher negaram que o usuário havia estado na casa, porém, diante das evidências da prática de crime de tráfico, foram dadas voz de prisão aos dois acusados, inclusive ao marido por co-autoria, conduzidos e apresentados no Plantão Policial da Delegacia Seccional de Andradina e, conforme entendimento do delegado Raoni Manoel Spetic da Selva, foi ratificada a voz de prisão ao casal.

Ele, que havia saído da cadeia havia menos de 10 dias pelo crime de furto, foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça e ela seria encaminhada para a cadeia de Nhandeara. Os três filhos pequenos do casa ficaram aos cuidados da avó materna. Todo o material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

Como ela não participou de audiência de custódia, que está suspensa devido a pandemia do coronavirus, ela aguardou presa a decisão do juiz sobre seu destino, e, por ser beneficiada da Lei “Adriana Ancelmo”, por ter três filhos pequenos, vai responder ao processo em liberdade.