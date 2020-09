Câmara de Castilho tem uma das seções mais tranquilas dos últimos dias

CASTILHO – Desde que reiniciou suas atividades após o recesso de julho e com restrições da presença de público no plenário, a Câmara de Vereadores de Castilho, presidida por Sebastião Reis Oliveira, o “Tião Japonês”, teve na manhã da última terça-feira (08), uma das seções mais tranquilas dos últimos tempos, sem a apresentação de Projetos de Lei de interesse do Executivo, que vinha sendo uma constante e apenas a apresentação de um requerimento. Muitos dos vereadores aproveitaram o tempo disponível para usar a Tribuna Livre e dar satisfação ao eleitor de suas atividades legislativas.

A vida política em Castilho também começa a tomar ares de disputa acirrada com as alianças de partidos para concorreram à próxima eleição, com a formação de duplas que vai eleger um novo prefeito e vice, ou reconduzir a atual mandaria ao cargo. Tudo está nas mãos do eleitor, o real e único detentor desse poder.

O único requerimento apresentado na seção de terça-feira (08), adiado da segunda-feira (07), feriado nacional, é de autoria do vereador Daniel Batista de Oliveira, que o Executivo municipal, através do setor responsável, construa um ponto de ônibus próximo ao Projeto Jupiá. O parlamentar castilhense informa que tal solicitação já foi objeto anterior de requerimentos e indicações e até o momento nenhuma providência foi tomada a respeito.

JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa para apresentar o requerimento, o vereador cita que o mesmos e faz necessário em atenção aos moradores daquela localidade uma vez que necessitam se deslocar até a cidade de Castilho, onde jovens e até idosos ficam ao relento, sob as intempéries como sol e chuva, em total desconforto e, mesmo com os inúmeros pedidos conforme as indicações e requerimentos protocolados na Câmara, até o momento o vereador não obteve êxito na realização do pedido.