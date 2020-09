Pedreiro é preso durante a madrugada com base na Lei Maria da Penha

ANDRADINA – O pedreiro J. R. C., de 24 anos, residente na rua Pereira Barreto, bairro Antena, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira, 10, acusado de descumprimento de medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha, e também é condenado capturado por haver um mandado de prisão preventiva (MP), em seu desfavor. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu quando uma equipe da Polícia Militar foi acionado pelo Copom – Centro de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de violência doméstica em uma residência pela rua Olindo Pereira dos Santos, bairro Bela Vista, mesmo local onde a equipe policial já havia atendido dois outros chamados semelhantes em que a solicitante informava que seu ex-amásio J. R. C., de 24 anos, estava no portão da sua residência ameaçando-a e que ela possuía medida protetiva contra ele.

Na primeira chamada que a PM foi atender, o autor havia deixado o local. Na segunda chamada ele avistou a viatura de longe e correu, se escondendo em alguma casa em construção no bairro, onde haviam várias outras também em construção, já que é um bairro em formação.

Na terceira vez os policiais militares conseguiram visualizar suas características e vestes e passaram a procurá-lo pelo bairro. Próximo das 3h35 da manhã abordaram J. R. C., na esquina da casa da vítima. Devidamente revistado, nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Em posse da medida protetiva, os policiais militares algemaram o autor conforme a súmula vinculante 11 do STF, com intuito de preservar a integridade física dele e da equipe policial e, também, evitar o risco de fuga, tendo em vista ser o detido, conforme a Polícia Militar, pessoa bastante conhecido nos meios policiais por crimes como passagens por tráfico, posse de arma de fogo e envolvimento na briga de gangue de jovens dos bairros do município de Andradina.

Foi dada voz de prisão ao acusado por descumprimento de medida protetiva, além do MP, e ele foi apresentado no plantão permanente onde a delegada Michele da Silva Miliorini ratificou a voz de prisão por descumprimento da medida protetiva. No momento em que era apresentado, os policiais civis e militares tomaram conhecimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de J. R. C., tendo ele permanecido preso pela carceragem da Seccional de Andradina e durante a mesma quinta-feira (10), encaminhado à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.