Procurado da Justiça é capturado pela PM com droga em Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar capturou na noite de segunda-feira (07), feriado nacional, por força de um mandado de prisão (MP), expedido pelo juiz de direito da 1° Vara Judicial do forum de Pereira Barreto, dr. Vinícius Nocetti Caparelli, pela prática in tese do crime capitulado no artigo 121, § 2° , ii, iii, iv do cp c/c art. 1 “caput” , i da lei 8.072/1990 (homicídio). Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi recolhido à cadeia pública local, à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento de reforço por Pereira Barreto, mais precisamente pelo bairro Jardim Tokio, quando a equipe avistou o veículo VW Gol, de cor azul, pertencente a um indivíduo procurado pela justiça por, in tese, estar envolvido em um homicídio ocorrido no município de Pereira Barreto, no dia 03 de março último. Por este motivo os policiais militares resolveram realizar a abordagem.

Durante a tentativa de abordagem, feita com sinais luminosos (higth ligth) e sonoros (sirene), o condutor recusou-se a parar, evadindo-se do local em alta velocidade.

Foi feito o acompanhamento e cerco policial com auxílio das demais viaturas de serviço em Pereira Barreto, quando o condutor perdeu o controle da direção chocando o veículo contra a guia de sarjeta, desembarcando rapidamente e tentou fuga à pé, sendo contido pela equipe. Por sua vez, o passageiro que estava no veículo não tentou fugir.

Após a abordagem do motorista do Gol, os PMs constataram que se tratava de um indivíduo identificado apenas por “A”, de 28 anos, desocupado, para o qual existe mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz de direito da 1° Vara Judicial do Forum de Pereira Barreto, dr. Vinícius Nocetti Vaparelli, pela prática in tese do crime capitulado no artigo 121, § 2° , ii, iii, iv do cp c/c art. 1 “caput” , i da lei 8.072/1990 (homicídio).

Durante a busca pessoal nos dois ocupantes do Gol, os policiais localizaram na posse do passageiro identificado por “l.”, uma porção de maconha (Cannabis Sativa), que depois de pesada aferiu 2 gramas.

Ainda durante a busca no veículo foram localizaram mais 02 porções de maconha as quais o motorista assumiu a propriedade.

Encaminhados à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, o delegado plantonista elaborou certidão de cumprimento de mandado com relação ao motorista do VW Gol e indiciado por porte de entorpecentes os dois ocupantes do veículo. “A” foi encaminhado à cadeia publica do município, permanecendo à disposição da justiça, enquanto “ l.” foi liberado ao final da ocorrência. O entorpecente localizado com os dois foi apreendido pela Polícia Civil.