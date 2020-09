Casal ferido ao sofrer acidente de trânsito quando fugia da PM

ANDRADINA – O casal formado pelo ex-funcionário do frigorífico local, A. Y. L. F., de 20 anos e a atendente de loja B. C. P., 19, residente na rua Irlanda, no jardim Europa, sofreu ferimentos pelo corpo (felizmente leves), ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde de terça-feira (08), quando tentava fugir de uma abordagem policial. As duas vítimas foram socorridas pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, tendo ele sido medicado e liberado. Já a mulher, por estar grávida de 4 meses e meio, permaneceu em observação.

O acidente aconteceu entre o final da tarde e início da noite da terça-feira, quando, durante o patrulhamento pela Rua Antônio Modesto Filho, nas proximidades da Via de acesso à marginal da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no jardim Brasil, a equipe de ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, formada pelos cabos PM Lima Augusto e Silvio, avistou uma motocicleta XRE 300, na cor branca, sendo conduzida pelo rapaz, tendo como passageira a sua mulher.

Os militares notaram que a motocicleta não tinha placas, motivo que levou-os a decidirem pela abordagem para conferir o porque da moto estar sem emplacamento.

Ao perceber que seria abordado, o condutor desobedeceu às ordens dadas pelos policiais da Rocam e iniciou uma fuga em altíssima velocidade pelas ruas da cidade, colocando sua vida e a da companheira em risco, porque, por diversas vezes quase caiu, além de oferecer riscos aos pedestres e motoristas usuários das vias por onde fugiu.

Após alguns minutos de acompanhamento a equipe da Rocam, notando a gravidade da situação, que poderia ter um desfecho trágico, decidiu abortar o acompanhamento e optou por, via rádio, organizar um cerco pelo bairro, com a finalidade de deter o condutor.

Antes que o cerco fosse montado, os componentes da Rocam ouviu através do COPOM que acabara de acontecer um acidente de trânsito com vítimas no cruzamento das Ruas Minas Gerais x Rua Floriano Peixoto, bairro Peliciari, onde já encontraram o resgate do corpo de bombeiros, com uma vítima do sexo feminino (passageira da moto em fuga) caída ao solo, imobilizada e com grandes escoriações por todo o corpo e do seu lado uma pessoa do sexo masculino (o condutor da moto).

No local estava apenas um veículo Saveiro, pertencente a uma prestadora de serviços de energia solar, com avarias na sua parte frontal.

Em contato com o condutor da motocicleta e questionado sobre o que havia acontecido, ele admitiu que havia se envolvido no acidente durante a sua fuga e que havia escondido a motocicleta em uma residência na rua Minas Gerais, para onde a equipe deslocou-se e a localizou.

O condutor e a passageira da motocicleta foram conduzidos pela unidade de resgate até a UPA, onde o rapaz, sem passagens criminais, foi medicado e liberado. Submetido ao teste de etilômetro, o resultado foi negativo para alcoolemia.

Sua esposa, grávida de 18 semanas, ficou internada em observação em decorrência das várias escoriações. A condutora do veículo Saveiro não sofreu ferimentos no acidente.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o fato foi registrado como desobediência, direção perigosa, lesão corporal e acidente de trânsito com vítimas.

Foram elaboradas cinco multas estaduais e uma munição, entre elas fuga da Polícia Militar, pilotar veículo de chinelo, atravessar sinalização de trânsito (PARE), sem placa de identificação, por essa última infração, a motocicleta foi recolhida ao pátio de apreensões.