A Comissão Diretora Provisória do Partido Liberal (PL), do município de Murutinga do Sul, realiza no próximo dia 15, das 9h às 13h, na rua Paraíba, nº 492, bairro Benfica, no Escritório Fênix, sua Convenção Partidária e para isso convoca os senhores convencionais devidamente habilitados para participarem do pleito.