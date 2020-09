Adolescente fratura perna em acidente entre moto e automóvel no centro de Andradina

ANDRADINA – Um adolescente de 17 anos, residente na rua Paraíba, bairro Vila Rica, sofreu fratura da perna direita, altura da canela, ao se envolver em acidente de trânsito no final da tarde de sábado (05), no cruzamento das ruas Bandeirantes com Pereira Barreto, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, teve o membro imobilizado por tala e liberado durante a noite, aguardando decisão se vai necessitar ou não de cirurgia para correção da fratura, que não foi exposta. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o adolescente pilotava a Yamaha Factor, na cor vermelha, pela rua Bandeirantes, sentido centro/estádio municipal e, ao chegar no cruzamento citado, teve a trajetória interceptada pela Honda City, na cor branco, dirigido pela dona de casa R. P. M., de 46 anos, residente na rua Pereira Barreto, próximo do local do acidente.

Sem tempo para frear, o adolescente bateu forte a motocicleta contra a lateral esquerda do City, sofrendo a fratura, escoriações e contusões pelo corpo.

Com o impacto a motocicleta sofreu entortamento do guidão, de uma das bengalas, quebra do retrovisor e de um pisca. Já o Honda City sofreu amassamento de suas duas portas e da caixa de ar, todos lado esquerdo.

Foi perguntada à mulher se ela havia ingerido bebida alcoólica, e ela confirmou que sim. Diante da resposta, foi convidada a soprar o etilômetro passivo, porém, orientada por um advogado a não fazer isso, já que estaria produzindo provas contra si. Diante da recusa, a mulher foi encaminhada ao plantão policial, onde concordou em ceder material hemático (sangue), para futuro exames laboratoriais.

Ela foi multada em R$ 2.950,00 por recusar a soprar o bafômetro, além de ter os pontos negativos acrescentados em sua CNH. Foi elaborada uma multa ao responsável pela motocicleta já que o adolescente, por ser menor, não possuía CNH – Carteira Nacional de Habilitação. A moto foi liberada para sua genitora, enquanto que o City foi liberado para um condutor devidamente habilitado.