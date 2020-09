Morador do Maranhão é preso pelo TOR acusado de tráfico de entorpecentes

ANDRADINA – O marceneiro M. M. S., de 24 anos, residente na cidade de Codó/MA, foi preso pela Polícia Rodoviária na tarde de sábado (05), acusado de tráfico interestadual de entorpecente, ao ser flagrado com 7 tijolos de maconha escondidos em uma mala que ele transportava. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e ficou à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, composta pelo subtenente PM Silazaki, cabo PM Valdenor, soldados PMs Calixto e Humberto, desencadeava na rodovia Marechal Rondon (SP 300), altura da bse do 3º Pelotão, localizada no KM 631, de fiscalização veicular, em face a “OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA” e, visando coibir o narcotráfico, abordou um ônibus de transporte interestadual, itinerário Campo Grande/MS a Brasília/DF.

Foram realizadas buscas pessoais e vistoriados os bagageiros internos e externos, quando foram localizados na mala de um dos passageiro, o morador de Codó/MS, sete tijolos de maconha (Cannabis Sativa), que depois de pesados totalizaram pouco mais de 5 kg.

O passageiro alegou que comprou a droga em Campo Grande/MS e pretendia revendê-la em Codó/MA, razão pela qual foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária e permanecerá à disposição da justiça no centro de detenção provisória de Nova Independência/SP.

Segundo ele disse à reportagem, a situação em sua cidade está difícil e ele iria levantar um dinheiro com o transporte da referida droga. Somente sua esposa sabia que ele viria arte Campo Grande/MS, percorrendo uma distância de aproximadamente 5 mil quilômetros, entre ida e volta. A viagem foi interrompida no meio do caminho.