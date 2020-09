Incêndio destrói completamente veículo no bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – Um incêndio ocorrido na tarde de sábado (05), destruiu completamente um Fiat Siena, cor chumbo, quando a motorista transitava pela rua José Augusto de Carvalho, com Itararé, no bairro Pereira Jordão. Moradores das proximidades ainda tentaram ajudar com baldes e mangueiras d’água, até a chegada dos bombeiros, mas pouco restou do veículo consumido pelo fogo.

Segundo o apurado pela reportagem, a motorista havia ido até a oficina de um tio seu localizada na mesma rua José Augusto de Carvalho, pois o veículo apresentava um barulho muito alto no assoalho. Depois de parcialmente arrumado, ela foi embora.

Quando seguia pela mesma rua da oficina, ouviram o barulho de alguma pela caindo no asfalto e, muito rapidamente perceberam que o veículo estava em chamas, dando tempo somente que ela estacionasse o veículo junto da sarjeta e saísse rapidamente. Ao que tudo indica, ao cair, o escapamento rompeu alguma mangueira de combustível e, com as partes de ferro quente, o combustível ao entrar em contato, acabou entrando em combustão.

Mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros, muita pouca coisa no veículo restou livre das chamas. A parte menos afetada foi a do motor, mesmo assim, ficou com várias conexões de plástico e borrachas, bastante danificadas. Por sorte a motorista, de pouco mais de 20 anos, não ficou ferida no episódio, apenas muito assustada. Uma arvore da espécie Oitis, existente nas proximidades também ficou completamente queimada.