Polícia Militar realiza entrega dos alimentos arrecadados durante campanha

ARAÇATUBA – O Comando de Policiamento do Interior Dez (CPI-10), com sede em Araçatuba/SP, promoveu na semana em que se comemorou o “Dia do “Soldado”, de 24 a 30 de agosto de 2020, evento assistencial com objetivo de arrecadar fundos e alimentos não perecíveis para serem doados às entidades filantrópicas e pessoas carentes da região.

O 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, também aderiu à campanha e fez na quinta-feira (03), a entrega dos alimentos arrecadados ao Asilo São Vicente de Paula. Foram cerca de 82 quilos, doados pelos empresários Alberto Dameto, da rede Big Mart, Everaldo (Japonês) e Fernando Bertolini, do Mercado Bertolini.

Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo!