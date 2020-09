Homem capota caminhonete carregada de cigarros contrabandeados ao tentar fugir da Polícia

Indivíduo trafegava pela SP-425, em Pirapozinho, quando foi visto pela Polícia Rodoviária. Ele foi detido e responderá também pelo crime de receptação.

PIRAPOZINHO – A Polícia Militar Rodoviária deteve um homem na quinta-feira (3), por contrabando e receptação, em Pirapozinho. Ele transportava cigarros oriundos do Paraguai em uma caminhonete com queixa de furto/roubo. Além disso, o indivíduo tentou fugir da abordagem e capotou o veículo.

Nas proximidades do km 484 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), o policiamento notou a passagem no contrafluxo de uma caminhonete, com placas de Farroupilha (RS), que seguia em alta velocidade. De imediato, os policiais realizaram manobra de conversão e seguiram o veículo.

O acompanhamento ocorreu por alguns quilômetros, no sentido Tarabai – Pirapozinho, com apoio de equipes do Policiamento Territorial para cerco.

Após alguns minutos, já nas proximidades do km 479, o condutor em fuga perdeu o controle da direção da caminhonete e capotou.

De imediato foi constatado que o veículo estava carregado com grande quantidade de cigarros de origem estrangeira, desprovidas de documentação fiscal. Após contabilizados por amostragem, a mercadoria somou a quantia de 40 caixas, que somadas resultam em dois mil pacotes, que totalizam 20 mil maços de cigarro.

Na sequência, após realizada a fiscalização completa, consistente em busca pessoal e consultas aos bancos de dados policiais, a equipe constatou que o emplacamento presente naquele veículo, confrontado com a numeração de chassi, motor e câmbio, não conferia com o conduzido.

Em diligências dos verdadeiros números de chassi, motor e câmbio, o policiamento constatou que aquele emplacamento pertencia a um veículo legalizado, com as características idênticas à aquele, e que a caminhonete, na realidade, era de Maringá (PR) e constava queixa de roubo/furto por aquele município.

Devido ao acidente, o indivíduo foi socorrido pela Ambulância para o Hospital Regional de Presidente Prudente. Após os cuidados médicos necessários, a unidade de saúde o liberou para ser apresentado na Delegacia da Polícia Federal.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de contrabando e de receptação. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

O local e o veículo foram periciados pela Polícia Científica.

Foram apreendidos o veículo, a carga de cigarros e o valor de R$ 1.650 em espécie.