Morador de Três Lagoas é preso praticando estelionato no comércio andradinense

ANDRADINA – O morador de Três Lagoas/MS, Luiz Fernando Costa, de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde de quinta-feira (03), acusado de praticar estelionato em vários estabelecimentos comerciais do centro andradinense. Pelo menos três foram vítimas (consumado), e outros dois sofreram tentativa de estelionato. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido á cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado, que se declarou homossexual, aconteceu quando policiais militares foram acionados pelo Sgt PM Vieira e Cb PM Marta, que informaram terem recebido inúmeras denúncias nos grupos de whatsapp de “Programa Vigilância Solidária” (instituído pela Polícia Militar do Estado de São Paulo), de que um indivíduo estaria praticando golpes de estelionato nas lojas do comércio de Andradina, inclusive com as ações captadas pelas câmeras de vigilância de vários estabelecimentos, e em razão disto, as viaturas de rádio patrulhamento iniciaram diligências em busca do infrator.

Segundo as denúncias, para praticar o golpe, o indivíduo entrava nas lojas aleatoriamente, pegava um produto nas prateleiras e depois ia até o caixa falando que um parente havia comprado o objeto, porém, o mesmo não seria mais utilizado e ele queria o dinheiro de volta.

Após intensificação do patrulhamento objetivando encontrar o denunciado, os policiais Cb PM Teodoro, Cb PM Wander, e Cb PM Wladison, localizaram o infrator L. F. C, pelo cruzamento das ruas Tiradentes x Rua Dom Bosco, centro, o abordando e realizando busca pessoal, encontrando com ele a quantia de R$ 120,00.

Indagado sobre os fatos denunciados, o indivíduo assumiu que R$ 40,00 do total localizado com ele teria sido adquirido na loja de uma das vítimas que foram ao Plantão Policial.

Os policiais constataram após comparecimento das vítimas, que ele tentou aplicar o golpe em muitas lojas, mas o crime se consumou em 03 estabelecimentos comerciais.

Ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o Delegado Dr. Carlos Falsiroli o manteve preso pelo crime de Estelionato, Art. 171 do CP, permanecendo à disposição da Justiça.

O autor declarou que é da cidade de Bauru/SP porém, atualmente reside no município de Três Lagoas/MS, e no passado já tentara outros golpes.

VIZINHANÇA SOLIDÁRIA

A prisão do estelionatário foi fruto da união entre Polícia Militar e População. Serviu para mostrar a importância de trocar informações com a Polícia Militar por meio dos grupos de Vizinhança Solidária e a importância de um sistema de videomonitoramento eficiente.

A ocorrência e localização do autor do crime teve apoio das equipes com Sgt PM Marcus e Cb PM Oliveira; Sgt PM Constantino e Cb PM Apolinário; Cb PM Carneiro e Cb PM Edson.