Rapaz é detido acusado de porte de drogas no Parque São Gabriel

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite de quinta-feira (20), o ajudante de produção do frigorífico local, C. M.M., de 19 anos, residente na rua Francisco Chagas, bairro São Gabriel, acusado de porte de entorpecentes, depois de flagrado com 4 gramas de maconha (Cannabis Sativa), além de R$ 565,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional, foi indiciado por porte e liberado ao final da ocorrência. A droga foi apreendida e o dinheiro devolvido ao rapaz pela Polícia Civil.

A detenção do acusado aconteceu durante patrulhamento da equipe com sargento PM Constantino e cabo PM Apolinário pelo bairro São Gabriel, mais precisamente pelo cruzamento da rua Alan Kardec com a rua vereador Altino Pires de Santana, quando os policiais militares avistaram um veículo GM Corsa ocupado por dois indivíduos, o que chamou a atenção dos patrulheiros.

Ao ser realizada a abordagem, os PMs identificaram o condutor como sendo C. M. M., 19 anos, cuja pessoa recaíam várias denúncias de tráfico de drogas.

Durante a revista pessoal, foi localizado com ele a quantia de R$ 565,00 em notas diversas. Já com o rapaz que seguia como passageiro no veículo, identificado por C. A. S., nada de ilícito foi encontrado. Durante os questionamentos dos policiais devido as atitudes suspeitas, esse segundo rapaz admitiu ter uma porção de maconha dentro da geladeira de sua casa.

Os policiais militares foram então até a casa dele e, com sua autorização realizaram busca domiciliar, mais nada de ilícito foi localizado. Ele também autorizou que os PMs vissem o conteúdo do seu celular e identificaram uma conversa com um rapaz vulgo “Sinistro”, solicitando a entrega de 4 gramas de maconha que estavam faltando.

Ele também afirmou que C. M. M., 19 anos, era quem fornecia a maconha para seu consumo, uma vez que é viciado.

Diante das circunstâncias e evidências de tráfico, foi dada voz de prisão a C. M. M., pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo os dois rapazes conduzidos ao plantão policial e, após apresentação da ocorrência ao delegado plantonista que, após formar sua convicção, decidiu autuar Caíke pelo crime de porte de entorpecentes, apreendendo a maconha e o celular e devolvendo a quantia em dinheiro, liberando-o após ser ouvido.

A ocorrência teve apoios de equipes de CGP (Comando Grupo Patrulha), CFP (Comando Força Patrulha), Forças Táticas e BAEP.