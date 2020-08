Ajudante geral é preso por porte de entorpecentes e apropriação de coisa achada

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de sexta-feira (21), o ajudante geral E. M. S., o “Bizunga”, 28 anos, residente na rua Holanda, no Jardim Europa, acusado de porte de entorpecentes e apropriação de coisa achada (celular), ao ser flagrado com 3 gramas de maconha e um telefone celular extraviado do proprietário desde o último mês de abril. Encaminhado até a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado por porte de drogas e liberado ao final da ocorrência. Ele esteve preso por 11 anos e está em liberdade há pouco tempo.

A detenção do acusado aconteceu durante patrulhamento da equipe formada pelo sargento PM Constantino, cabos PM Queiróz e Carneiro, (na modalidade de atuação Dejem), pelo jardim Europa, mais precisamente no cruzamento das ruas Londres com Grécia, quando chamou a atenção os policiais o fato de “Bizunga” andar rapidamente de bicicleta depois de avistar a viatura militar.

Rapidamente foi abordado e revistado quando foi localizado no bolso de sua blusa, uma porção de maconha que, após aferida, pesou 3 gramas e um telefone celular. Após consulta do Imei do celular que ele trazia consigo, foi constatado que o aparelho estava extraviado desde 23 de abril deste ano, conforme registro em delegacia eletrônica n° 510386/20.

Diante dos fatos, os policiais militares deslocaram para a Dise onde apresentaram a ocorrência à autoridade judiciária, que após formar sua convicção, autuou “Bizunga” por infringir os artigos 28 da lei 11.343/06 – porte de entorpecentes e 169 do código penal – apropriação de coisa achada, apreendendo a droga e o celular para posterior entrega ao proprietário, liberando-o após ser ouvido.