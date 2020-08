BAEP inicia operações na área de atuação do 28º BPM I

ANDRADINA – O 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais, recentemente criado e com sede em Araçatuba, realizou na quinta-feira, dia 20, seu primeiro patrulhamento na área de abrangência do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I). Foi mais uma operação de visibilidade e alcançou seu objetivo, já que as novas viaturas da corporação, semelhantes às da ROTA – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, causaram o impacto previsto na população.

BAEP

Com área de atuação em todo o CPI-10 (Comando de Policiamento do Interior), que abrange os 43 municípios dos Batalhões de Araçatuba e Andradina, o BAEP deverá reforçar o patrulhamento já existente em toda sua área de atuação, interferindo ou interagindo com todas as Polícias Militares onde esteja ocorrendo uma ocorrência de vulto e que exija sua intervenção.

NOTA DO 28º BPM/I

Em sua rede social o setor de Comunicação Social do 28º BPM/I informou que é importante esclarecer que não havia nenhuma ocorrência de gravidade em andamento na cidade, apenas o primeiro de muitos e rotineiros patrulhamentos desta força especial que veio para servir e proteger o cidadão de bem de nossa região.

