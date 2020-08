Polícia Civil de Mirandópolis incinera em Andradina 700 quilos de maconha

ANDRADINA – A Polícia Civil de Mirandópolis, distante 42 Km de Andradina, incinerou na manhã de sexta-feira (21), nos fornos de uma indústria local, 700 quilos de maconha (Cannabis Sativa), apreendidos em recente atuação de campo do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário e que resultou também na prisão de um acusado. O delegado titular de Mirandópolis Tiago Barroca coordenou os trabalhos de incineração do entorpecente, acompanhado de um grande aparato de policiais civis daquela cidade.

TRAFICO DE DROGA

Todos os 700 quilos de maconha incinerados na manhã de sexta-feira (21) em Andradina é resultado de uma operação que uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário realizou no final da tarde do último dia 14, quando surpreendeu o motorista L. S., de 41 anos, morador de Sertãozinho, dirigindo um caminhão Hyundai de pequeno porte pela rodovia Marechal Rondon, altura do trevo de Mirandópolis, carregado com 571 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), que totalizaram 700 kg.

Encaminhado para a Delegacia Seccional de Andradina (Mirandópolis faz parte da Seccional Andradina), o motorista foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão do juiz sobre seu futuro, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido à pandemia do coronavirus.

A droga estava escondida em um fundo falso sob o assoalho e entre as longarinas da carroçaria, onde eram transportados os 571 tijolos de maconha.

O condutor informou que recebeu R$ 1.500,00 para pegar o veículo em uma rua de Guaraçaí (próximo de Mirandópolis e levar até Sertãozinho/SP). Acredita-se que o homem mentiu a droga foi coletada na região de Dourados/MS.