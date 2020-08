Força Tática prende acusado de tráfico em Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar de Pereira Barreto prendeu na quinta-feira (20), um desocupado identificado por “G”, de 23 anos, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagra-lo com porções de crack, cocaína, dinheiro e diversos saquinhos plásticos já cortados e preparados para embalar droga. Encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e recolhido à cadeia local. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de reforço por Pereira Barreto, quando uma equipe com o 1° sgt PM Fernandes, caboPM Oberdan e cabo PM Gomes, recebeu denúncia de que “G.”, 23 anos, estaria promovendo o tráfico de drogas em sua residência.

No local os policiais o encontraram sentado na calçada de sua residência. Abordado e revistado, nada de ilícito localizaram em seu poder.

Durante busca em sua residência os PMs localizaram 02 porções de crack embaladas em fita crepe escondidas no relógio de energia elétrica, 04 porções de cocaína embaladas em sacolas plástica transparente deixadas sobre a cama, R$ 51,00 em dinheiro e diversos saquinhos plásticos já cortados e preparados para embalar droga.

Diante do material ilícito localizado e da denúncia, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao desocupado pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da lei 11.343/06.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão em flagrante encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, enquanto aguardava a decisão do juiz sobre se responde ao processo preso ou em liberdade, por não estar havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia de coronavirus.