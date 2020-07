Polícia Civil prende homens que descumpriram medidas protetivas

ANDRADINA – A Polícia civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher prendeu no espaço de uma semana, dois homens acusados de desrespeitarem as medidas protetivas requeridas pelas vítimas junto à justiça. Depois de capturados, foram encaminhados para a sede da DDM, indiciados por descumprimento de ordem judicial e recolhidos à cadeia de Pereira, permanecendo à disposição da Justiça.

PRIMEIRO CAPTURADO

O primeiro homem a ser preso foi Cristiano Galdino Isquerdo, 43 anos, residente na rua José Pizzo, na cohab Benfica, depois de descumprir mais uma vez a medida protetiva que sua ex-companheira havia requerido contra ele. Segundo informações, é a quarta vez que ele é detido com base na Lei Maria da Penha, sempre pelo mesmo motivo.

Ele foi capturado escondido na casa de uma tia na rua Silva Jardim, conforme a Polícia Civil informou. Mesmo já em outro relacionamento, ele insiste em procura-la, informou a Polícia Civil.

SEGUNDO CAPTURADO

Já o segundo capturado acusado de violência doméstica foi devido o fato de em fevereiro desta ano ter sido elaborado um boletim de ocorrência à época acusando-a de maus tratos contra dois enteados. Um das crianças foi descoberta com uma grande lesão em um dos olhos. Investigadoras da DDM foram então até a residência e, depois de conversarem com as crianças constataram os fatos.

Foi então requerido uma medida protetiva para que ele fosse afastado do lar.

Depois de concedida a media protetiva, os policiais tentaram localiza0-los por várias vezes, não obtendo sucesso.

Ao receberem informação da localização da família, equipes da DDM e DISE foram até a residência e encontraram o acusado com as crianças. A mãe estava em viagem para a cidade de Presidente Prudente.

Ao efetuarem uma vistoria na casa descobriram ainda uma pequena porção de maconha, sendo então elaborado na DDM um termo circunstanciado de porte de entorpecente, além do cumprimento do mandado de prisão. As crianças ficaram com responsáveis enquanto a mãe não retornava de viagem.