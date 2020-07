Prefeita Fátima e Polícia Militar celebram oficialmente Atividade Delegada

CASTILHO – A partir de sexta-feira, 24 de julho, a cidade de Castilho conta com maior número de viaturas e policiamento nas ruas. Em reunião no gabinete da Prefeita Fátima Nascimento foi iniciada oficialmente a Atividade Delegada.

“Era um sonho e hoje é uma realidade. Nossa Castilho estará muito mais segura com esse trabalho da Atividade Delegada”, disse a Prefeita Fátima. “Estamos investindo cada vez mais em segurança. Em breve iniciaremos a construção do novo Pelotão da PM e a Câmara já aprovou o projeto de Lei para instalação de 50 câmeras de monitoramento em nossa cidade”, completou.

Presente no lançamento do convênio entre Estado e Município, o presidente da Câmara – Tião Japonês, destacou que os vereadores não mediram esforços em aprovar o projeto enviado pelo Executivo. Outros vereadores como Waguinho, Daniel, Ailton, Waldomiro, Flávio, João Paulo e Odair elogiaram o empenho da Prefeita Fátima.

Os elogios também partiram da parte do capitão PM Valdomiro da 1ª Cia do 28º BPM/I que estava acompanhado pelo Subtenente De Souza (comandante local) e dos demais policiais que atuarão na Atividade Delegada.

“Castilho se desponta na frente. E a Prefeita Fátima é a principal responsável para que tudo isso aconteça. A Atividade Delegada será um ganho para todos, Prefeita e Câmara, Polícia Militar enquanto instituição jurídica, policiais e população”, explicou.

“Haverá dias em que o policiamento em Castilho terá um efetivo de 200% a mais”, acrescentou.

Ainda acompanharam o lançamento do convênio o presidente do conselho de pastores, pastor Samaroni, e o diretor do hospital castilhense Devanir Pimenta.

Após o ato simbólico no Gabinete, as viaturas que atuarão no reforço do policiamento na cidade fizeram uma carreata de apresentação pelas principais ruas de Castilho. De acordo com o subtenente De Souza, a escala dos PMs já foi montada e os trabalhos já deram início.

ATIVIDADE DELEGADA

A Atividade Delegada tem como objetivo permitir a utilização de policiais militares, em dias de folga, no policiamento ostensivo e no apoio às prefeituras nas atividades de fiscalização.