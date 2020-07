Enfermeira se fere ao cair de motoneta na saída para o almoço

ANDRADINA – A enfermeira R. S. B. O., de 44 anos, residente na Vila Mineira, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente sem muita gravidade, ao se envolver em acidente de trânsito no final da manhã de quinta-feira (23), no cruzamento das ruas Mato Grosso com Vitório Guaraciaba, centro. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por exames de Raio x, foi medicada e liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vitima saiu pelo portão dos fundos da Santa Casa pela rua Mato Grosso, pilotando a motoneta Traxx, na cor preta, sentido centro/bairro, quando, tendo poucos metros a sua frente a também motoneta Honda Biz, na cor amarela, pilotada por S. F.P., 43 anos, do bairro Santo Antônio.

Quando o homem se aproximou do cruzamento citado, iniciou manobra para estacionar um pouco mais a frente, do lado esquerdo da mesma via. Assustada com a manobra, a mulher freou bruscamente a Traxx, derrapando no asfalto e caindo no chão. Segundo informações, as duas motos não chegaram a se tocar.

A mulher informou a uma amiga enfermeira que foi em seu socorro que o homem fez a manobra bruscamente sem dar a seta. Já por sua vez o homem disse à Polícia Militar que ainda viu a vítima pelo retrovisor e teria acionado a seta antes de tentar estacionar junto da sarjeta.

Com a queda a motoneta Traxx teve quebrada a escama que sustenta a pedaleira de apoio do pé, lado esquerdo, traseiro, além de riscos na carenagem. A Motoneta Biz não chegou a cair e o condutor ficou no local para prestar esclarecimentos, além de ir até o 2º DP para registrar a ocorrência, já que a perícia técnica foi acionada e compareceu ao local dos fatos.