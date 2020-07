Força Tática prende rapaz acusado de tráfico em casa ao lado do CSU

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira (23), o serviços gerais P. M. C., de 21 anos, residente na rua Paulo Marin (antiga rua Acre), na Vila Mineira, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com 350 gramas de maconha, R$ 1.060,00 em dinheiro, balança de precisão e rolo de plástico filme, utilizado para embalar a droga. Encaminhado aso plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento por Andradina, quando policiais obtiveram a informação de que pela rua Paulo Marin, próximo ao CSU – Centro Social Urbano, um rapaz já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes, teria recebido certa quantidade de maconha e a estava vendendo.

Pelo fato do suspeito residir próximo a uma área de mata, foi montada uma operação com as equipes de Força Tática, onde uma das equipes fez incursão por esta área, atravessando um córrego pelos fundos da residência e outra pela frente do local.

Em certo momento abordaram e revistaram o suspeito, sendo que nada de ilícito foi localizado em seu poder. Os policiais também abordaram sua companheira (que foi revistada por uma policial feminina) e também nada de ilícito foi localizado. Ela estava com um bebê de colo.

Porém, durante a revista no interior da residência localizaram 350 gramas de maconha divididas em 05 porções, sendo 04 pedaços menores já embaladas e prontas para a venda e 01 porção maior (tijolinho), R$1.060,00 em várias notas, 01 balança de precisão e 01 rolo de plástico filme transparente, próprio para embalagem da droga.

Diante das denúncias e do material ilícito localizado, o acusado, além do entorpecente, dinheiro e demais produtos localizados foram apresentados no Plantão Permanece onde o delegado, após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante por Tráfico de Entorpecentes, recolhendo-o à carceragem de Pereira Barreto onde ele aguardou a decisão judicial, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavirus (Covid 19).