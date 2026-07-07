Eventos em comemoração aos 89 anos de Andradina já reuniram milhares de pessoas

ANDRADINA – Os festejos pelos 89 anos de Andradina têm registrado grande participação popular e consolidado a Praça Moura Andrade como um dos principais palcos culturais das comemorações. Ao longo dos últimos dias, milhares de pessoas passaram pelo local para prestigiar apresentações musicais, eventos culturais e momentos de confraternização que marcaram o aniversário do município.

Na sexta-feira (3), o cantor gospel Nani Azevedo reuniu um grande público em uma noite de louvor e fé. O show atraiu famílias e visitantes, reforçando a diversidade da programação preparada para celebrar o aniversário da cidade.



Já no sábado (4), a tradição tomou conta das ruas com a realização da 14ª Cavalgada Entre Amigos, promovida pela Associação Tradição da Terra do Rei do Gado. O evento reuniu cavaleiros e amazonas em um desfile que valorizou a cultura sertaneja regional e manteve viva uma das mais importantes tradições do município.



Ainda no sábado, a Praça Moura Andrade voltou a receber grande público durante o evento “Hoje é Dia de Rock”. A inédita Drum Experience Andradina, com mais de 40 bateristas tocando simultaneamente, foi um dos pontos altos da programação. O evento também contou com apresentações da Banda Racoon em parceria com o Quarteto Veneza, da banda All Up, considerada uma das principais covers de Charlie Brown Jr. do país, e da banda Live By Night, encerrando o dia com muito rock e animação.



Após o sucesso das primeiras atrações, a programação dos festejos continua ao longo do mês de julho. Entre os dias 8 e 11 acontece a II Expoagro, que reunirá exposições, entretenimento e diversas atrações para a população. A programação musical contará com Loubet e Luiza Martins no dia 9, Kamisa 10 no dia 10 e Hugo Henrique no dia 11.



Outro momento aguardado é o tradicional desfile cívico-militar, que reúne escolas, instituições, forças de segurança e entidades do município em homenagem ao aniversário de Andradina, reforçando o espírito cívico e a história da cidade. O desfile acontece no Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso, às 17 horas.



No dia 12 será realizada a Prova de Motocross na Pedreira. Nos dias 18 e 19 acontece o tradicional Encontro de Aeromodelismo, na pista da Estrada de Planalto. Ainda no dia 18, a Praça São João recebe o Sábado Cultural. No dia 25 será promovido o Esporte na Praça, na Praça Stella Maris, e o encerramento da programação acontece no dia 26 de julho, com o 5º Encontro de Carros Antigos, no Centro Cultural.

Assessoria de Comunicação

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