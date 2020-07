Mulher acusada de embriagues derruba mureta da creche do Quinta dos Castanheiras

ANDRADINA – A garçonete K. C. S. B., de 34 anos, residente no conjunto habitacional Quinta dos Castanheiras, no bairro Santa Cecília, foi detida pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (24), acusada de dirigir sob efeito de alcoól, após derrubar com um veículo a mureta de entrada da garagem da creche localizada na rua Santa Amália, mesmo bairro em que mora. Encaminhada ao plantão policial, foi indiciada e liberada ao final da ocorrência. O veículo foi liberado para uma pessoa habilitada.

A detenção da mulher aconteceu quando a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma grande confusão que acontecia na entrada do residencial Quinta dos Castanheiras. Ao chegar ao local constatou que um veículo GM Vectra “Elegance”, na cor prata, havia se chocado contra a mureta de proteção da entrada da garagem da creche do bairro.

Muito nervosa, a mulher não dizia coisa, com coisa e foi constatado que ela estava sob efeito de bebida alcoólica devido a agitação, confusão mental, olhos avermelhados e forte odor etílico.

Segundo o apurado pelo local, a mulher bebia em um bar dentro do conjunto habitacional e ao tentar sair com o veículo, perdeu o controle em uma curva acentuada existente em frente da creche, subiu na calçada e acabou batendo forte na referida mureta. Por sorte não havia nenhuma pessoa pela calçada, apenas um garoto nas proximidades, mas que não chegou a correr perigo.

Com o forte barulho, muitas pessoas saíram de suas casas e foram ver o que acontecia, momento em que a motorista começou a bater boca com várias pessoas. Graças a chegada da Polícia Militar, o caso não terminou em agressão da população contra ela.

No plantão policial a mulher informou que havia brigado com o companheiro após ficar sabendo de uma possível traição e começou a beber horas antes. Depois tentou sair com o veículo do bairro, momento em que houve o acidente.

Com o violento choque o GM Vectra teve os dois air bags acionados, dois pneus estourado, destruição total do parachoque, amassamentos no capô e paralamas, além de quebra dos faróis, todos dianteiros.

Depois do trabalho da perícia técnico/científica e elaborada multa pela infração cometida (embriaguez ao volante), o Vectra foi liberado para o marido da condutora.