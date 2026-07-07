89 anos de Andradina terá desfile cívico-militar no Estádio Municipal

ANDRADINA – A cidade de Andradina celebra seus 89 anos de emancipação político-administrativa com um dos momentos mais aguardados da programação comemorativa: o desfile cívico-militar, marcado para as 17 horas do dia 11 de julho, data oficial do aniversário do município, no Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso.

Preparado para receber as famílias andradinenses, o evento promete reunir escolas, entidades, projetos sociais, forças de segurança e diversos segmentos da comunidade em uma grande homenagem à história, ao desenvolvimento e ao espírito cívico da cidade. A programação contará ainda com uma atração surpresa, área kids e DJ infantil, tornando a celebração um programa voltado para toda a família.

Entre os destaques está a participação de diversas unidades militares e policiais, que reforçam o caráter cívico e militar da solenidade. Estão confirmadas:

Banda da Polícia Militar, do Comando de Policiamento do Interior (CPI-10) de Araçatuba;

Equipes de Força Tática e do Policiamento de Rádio Patrulha Motorizada do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior;

Unidade do Canil e equipe de viatura do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Araçatuba;

Helicóptero Águia, da Base de Radiopatrulha Aérea de Araçatuba, que realizará voos sobre a cidade até as 17 horas;

Equipe de Cavalaria do 1º Grupamento de Polícia Montada do 8º BAEP de Presidente Prudente;

Tiro de Guerra 02-007 de Andradina;

3ª Bateria de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro, sediada em Três Lagoas (MS).

Um dos reforços mais aguardados será a presença da Cavalaria do 8º BAEP de Presidente Prudente. O grupamento completa 18 anos de atuação operacional no Oeste Paulista, realizando patrulhamento ostensivo montado em áreas onde viaturas convencionais têm dificuldade de acesso.

O desfile cívico-militar é um dos pontos altos das comemorações do aniversário de Andradina e simboliza a integração entre a população, as instituições e as forças de segurança. A expectativa é de grande público para prestigiar a solenidade e celebrar os 89 anos da cidade em um ambiente de civismo, tradição e confraternização familiar.