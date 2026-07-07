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Sexta-feira (10) é ponto facultativo em Andradina

ANDRADINA Nesta semana, os moradores de Andradina terão alterações no calendário. A quinta-feira (9) será feriado em celebração à Data Magna do Estado de São Paulo, enquanto a sexta-feira (10) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

sexta_facultativo1O feriado de 9 de julho marca a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado liderado pelo estado de São Paulo em defesa da promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. O levante ocorreu contra o Governo Provisório de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder após a Revolução de 1930.
 
Apesar da derrota militar dos paulistas após quase quatro meses de combates, o movimento é considerado um marco da história do estado. Em 1934, o Brasil passou a contar com uma nova Constituição. A data de 9 de julho foi instituída como feriado estadual pela Lei Estadual nº 9.497, de 5 de março de 1997, em homenagem aos participantes da Revolução Constitucionalista. Em Andradina, o decreto municipal também estabelece ponto facultativo na sexta-feira (10), prolongando as alterações no expediente da administração pública.
 
Um decreto editado no início do ano de 2026 considerou o feriado  municipal  os  dias  20  de  janeiro,  dedicado  a  São Sebastião, Padroeiro  da  cidade e as  datas  que  coincidirem  com  a Sexta-Feira  da  Paixão;  as  datas  que  coincidirem  com  a  Festa  de Corpus Christi; o dia 11 de julho, data que se comemora a Fundação da cidade e o dia 02 de novembro, em respeito ao Dia de Finados, o feriado do dia 20 de novembro, em comemoração ao Dia da Consciência Negra e ainda declarou feriado municipal, após as 12h00min, o dia 06 de agosto, em respeito à Procissão de Bom Jesus da Lapa.
 
Pontos Facultativos
– 10 de julho – sexta-feira;
– 28 de outubro – quarta-feira – Dia do Servidor Público;
– 24 de dezembro – Natal;
– 31 de dezembro – véspera do Ano Novo
 
Feriados nacionais de 2026
–  3 de abril – Paixão de Cristo / Sexta-feira Santa (sexta-feira)
– 21 de abril – Tiradentes (terça-feira)
– 1º de maio – Dia do Trabalho (sexta-feira)
–  7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)
– 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
–  2 de novembro – Finados (segunda-feira)
– 15 de novembro – Proclamação da República (domingo)
– 20 de novembro – Consciência Negra (sexta-feira)
– 25 de dezembro – Natal (sexta-feira)

Assessoria de Comunicação

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