Jovem se fere em acidente ao lado da praça do bairro Santa Cecília

ANDRADINA – Um jovem de 20 anos sofreu escoriações pelo corpo e um ferimento mais grave no tornozelo da perna esquerda ao se envolver em acidente de trânsito no início da tarde de quinta-feira (23), no cruzamento das ruas Bandeirantes com Av. Moura Andrade, ao lado da praça Walter ramalho, no bairro Santa Cecília. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o rapaz pilotava a Titan na cor prata, pela rua Bandeirantes, sentido bairro/centro e ao chegar no cruzamento citado teve a trajetória interceptada pelo VW Gol, na cor azul, dirigido por C. S. F. M., de 22 anos, residente no bairro Benfica, que seguia em sentido contrário e efetuou manobra à esquerda para acessar a Av. Moura Andrade.

Sem tempo para frear o rapaz bateu forte contra a frente do veículo, atingindo seu lado esquerdo. Desgovernada, a motocicleta subiu a calçada da praça, quebrando parte do meio fio. Por sorte não havia muitas pessoas pelo local, como é costume acontecer já que o local é ponto de embarca de vários trabalhadores, principalmente os da usina Raizen, unidade Gasa.

Com o impacto o Gol sofreu quebra do farol, pisca, amassamentos no capô e paralama, todos lado dianteiro esquerdo. Não foi possível avaliar os prejuízos da moto já que, quando a Polícia Militar chegou ao local, ela já havia sido retirada por amigos da vítima.

O trânsito não precisou ser interrompido pela via e o Gol foi estacionado pela condutora em frente de uma funilaria.