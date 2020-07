Foragido da Justiça é morto em troca de tiros com a Polícia Militar em Tupã

TUPÃ – Um homem de 35 anos, que estava foragido da Justiça, morreu em troca de tiros com a equipe de Força Tática da Polícia Militar de Tupã, na noite de sexta-feira (10). O tupãense ainda foi socorrido para a Santa Casa da cidade, mais não resistiu e veio a óbito. Ainda segundo a Polícia Militar, um revólver que estava com o procurado e uma quantia de R$ 11.300,00 que também era do homem, foram apreendidos.

Segundo informações, por volta das 21h, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo preventivo e, na esquina das ruas Caingangs com Manoel Ferreira Damião, avistaram um veículo Gol com duas pessoas em seu interior e em atitudes suspeitas. Foi dado ordem de parada, momento que o tupãense de 35 anos desceu do carro e fugiu em direção ao córrego Afonso XIII. Policiais da Força Tática saíram em acompanhamento, momento que o homem disparou contra a equipe, que revidou e baleou o foragido.

A arma apreendida, de cinco projéteis, sendo que dois haviam sido disparados e um picotado e o dinheiro foram levados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a delegada de plantão Janaina Pinheiro registrou a ocorrência. O comando de Força Patrulha de Marília, com o tenente Kobayashi e tenente Assis, juntamente com o capitão Wander e tenente Butareli e delegado seccional Luiz Antonio Hauy, estiveram no local para ouvir os polícias envolvidos na ocorrência.